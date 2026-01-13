Σε ένταση και με σοβαρές αλληλοκατηγορίες μετατράπηκε η συνάντηση δύο αγροτοσυνδικαλιστών κατά τη διάρκεια της εκπομπής Newsroom της ΕΡΤ.

Στο στούντιο εμφανίστηκαν ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και ο Χρήστος Τσιλιάς, γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Ο Μαρούδας εκπροσωπούσε μπλόκα που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ ο Τσιλιάς εκπροσωπούσε μπλόκα που θα συμμετείχαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στο διάλογο που προγραμματιζόταν, ο Ρίζος Μαρούδας άρχισε να γελάει on air. Απαντώντας, εξήγησε: «γελάω γιατί τα 30 μπλόκα που λέει ότι εκπροσωπεί ο κ. Τσιλιάς δεν υφίστανται αλλά πρόκειται για αγρότες που εκπροσωπούν τον εαυτό τους». Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Χρήστο Τσιλιά.

Ρίζος Μαρούδας: «Θέλουν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με άλλους αγρότες»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας δήλωσε πως από την Κυριακή η κυβέρνηση επιχειρεί να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια:

«Το πρόβλημα δεν είναι το νούμερο ποιοι θα συμμετέχουν. Θέλουν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με τους λίγους που θα πάνε. Θέλουμε ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο. Τα 62 μπλόκα και τα χιλιάδες τρακτέρ δεν μας επηρεάζουν για το τι θα πουν στη συνάντηση. Εμείς θα πάμε στον πρωθυπουργό όταν θα θελήσει διάλογο. Πάνε κάποιοι πρόθυμοι που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, όχι μπλόκα».

Χρήστος Τσιλιάς: «Αυτά είναι ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας – Παίρνει γραμμή από τον Περισσό»

Ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης απάντησε έντονα: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτές τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Έχουμε ξεφτιλιστεί, αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός σε διάλογο και να μην πηγαίνεις. Αν είμαστε σοβαροί, και εμείς έπρεπε να πάμε. Στα σόου εμείς δεν πάμε που κάνουν για να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Ωρίμασαν τα πράγματα για να γίνει διάλογος. Μέχρι πότε θα έχουμε έξω τον κόσμο στον δρόμο;

Ποιο πρόβλημα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, μόνο ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου μισό της εκατό παραπάνω. Σοβαρέψου επιτέλους. Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό. Ανοησίες, φτάνει πια. Εγώ θα πάω στον διάλογο και θα πάρω μεγάλο και μικρό καλάθι.

Αν θες να μιλήσεις σοβαρά, έλα στον διάλογο. Σόου δεν θα κάνεις».