Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, 2026
14.7 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς αγροτοσυνδικαλιστών on air – «Λες ηλιθιότητες» – «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» [βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ένταση και με σοβαρές αλληλοκατηγορίες μετατράπηκε η συνάντηση δύο αγροτοσυνδικαλιστών κατά τη διάρκεια της εκπομπής Newsroom της ΕΡΤ.

Στο στούντιο εμφανίστηκαν ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και ο Χρήστος Τσιλιάς, γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Ο Μαρούδας εκπροσωπούσε μπλόκα που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ ο Τσιλιάς εκπροσωπούσε μπλόκα που θα συμμετείχαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στο διάλογο που προγραμματιζόταν, ο Ρίζος Μαρούδας άρχισε να γελάει on air. Απαντώντας, εξήγησε: «γελάω γιατί τα 30 μπλόκα που λέει ότι εκπροσωπεί ο κ. Τσιλιάς δεν υφίστανται αλλά πρόκειται για αγρότες που εκπροσωπούν τον εαυτό τους». Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Χρήστο Τσιλιά.

Ρίζος Μαρούδας: «Θέλουν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με άλλους αγρότες»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας δήλωσε πως από την Κυριακή η κυβέρνηση επιχειρεί να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια:

«Το πρόβλημα δεν είναι το νούμερο ποιοι θα συμμετέχουν. Θέλουν να μας φέρουν σε αντιπαράθεση με τους λίγους που θα πάνε. Θέλουμε ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο. Τα 62 μπλόκα και τα χιλιάδες τρακτέρ δεν μας επηρεάζουν για το τι θα πουν στη συνάντηση. Εμείς θα πάμε στον πρωθυπουργό όταν θα θελήσει διάλογο. Πάνε κάποιοι πρόθυμοι που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, όχι μπλόκα».

Χρήστος Τσιλιάς: «Αυτά είναι ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας – Παίρνει γραμμή από τον Περισσό»

Ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης απάντησε έντονα: «Δεν θέλω να σχολιάσω αυτές τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Έχουμε ξεφτιλιστεί, αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός σε διάλογο και να μην πηγαίνεις. Αν είμαστε σοβαροί, και εμείς έπρεπε να πάμε. Στα σόου εμείς δεν πάμε που κάνουν για να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Ωρίμασαν τα πράγματα για να γίνει διάλογος. Μέχρι πότε θα έχουμε έξω τον κόσμο στον δρόμο;

Ποιο πρόβλημα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, μόνο ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου μισό της εκατό παραπάνω. Σοβαρέψου επιτέλους. Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό. Ανοησίες, φτάνει πια. Εγώ θα πάω στον διάλογο και θα πάρω μεγάλο και μικρό καλάθι.

Αν θες να μιλήσεις σοβαρά, έλα στον διάλογο. Σόου δεν θα κάνεις».

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτή είναι η πραγματική πρόταση για τον Αντίνο

0
Στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και 4-5 μέρες...
MEDIA

Επική γκάφα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ – Ουγγαρέζος: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

0
Μία απίστευτη γκάφα έγινε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκευωρία Novartis: Ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και σε δεύτερο βαθμό – Ποιο το ελαφρυντικό που τους αναγνωρίστηκε

0
Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Μαρίας Μαραγγέλη...
ΕΛΛΑΔΑ

Να εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπλόκα, λέει η κυβέρνηση – Ποιοι θα πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό

0
Στις 15:00 σήμερα (13/01) το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συνάντηση...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο «κύμα» ψύχους το σαββατοκύριακο – Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα ορεινά

0
Καιρός: Παρά το έντονο κρύο και τις πολύ χαμηλές...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group