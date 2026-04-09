Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία

Επτά παίκτες από την Ερυθραία αγνοούνται μετά από έναν αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027, που διεξήχθη στην πόλη Λομπάμπα της Εσουατίνι (σ.σ. πρώην Σουαζιλάνδη), δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ένας αξιωματούχος της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF).

«Αυτό το περιστατικό είναι ένα… μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στην συνέχεια», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και συνέχισε:

«Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για την Νότια Αφρική (σ.σ. όπου η ομάδα έκανε στάση στον δρόμο της επιστροφής μέσω Αιγύπτου). Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφθασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν».

Ένα μέλος της κοινότητας της Ερυθραίας στην Νότια Αφρική δήλωσε στο AFP ότι είχε δει αρκετούς από τους αγνοούμενους παίκτες στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενο ανησυχία για την ασφάλεια τους.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου 80 Ερυθραίοι, οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο (παίκτες, προπονητές, αξιωματούχοι) έχουν αυτομολήσει κατά την διάρκεια αγώνων που διεξάγονται στο εξωτερικό. Η απεριόριστη στρατιωτική θητεία στην χώρα της Ανατολικής Αφρικής, που κυβερνάται από την ανεξαρτησία της το 1993 από τον Ισαΐας Αφουέρκι, θεωρείται ένας από τους κύριους λόγους για αυτές τις αυτομολήσεις. Αυτές οι επτά νέες περιπτώσεις, ήταν μεταξύ των δέκα διεθνών παικτών της Ερυθραίας που επιλέχθηκαν για αυτόν τον αγώνα. Οι υπόλοιποι 14 παίκτες της 24μελούς αποστολής, αγωνίζονται σε ξένα πρωταθλήματα.