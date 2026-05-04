ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγκαλιά με τον τίτλο η ΑΕΚ – 4ος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών απ’ το 17’ (αποβολή Χάβι Ερνάντεθ) άντεξε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» απέναντι στην ΑΕΚ, χάρις τις μεγάλες επεμβάσεις του Αλμπάν Λαφόν, με το «λευκό» 0-0 να «σφραγίζει» την εικόνα του αγώνα και να δίνει στους «κιτρινόμαυρους» την ευκαιρία να ξεφύγουν με 6 βαθμούς απ’ τους διώκτες τους στη 2η θέση στη μάχη του εφετινού τίτλου. 

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα στο 11ο λεπτό και μάλιστα από… καραμπόλα, όταν από εκτέλεση πλαγίου άουτ δύο παίκτες του Παναθηναϊκού βρήκαν την μπάλα με το κεφάλι, εκείνη κατέληξε στον Περέιρα που σούταρε με τη μία, όμως ο Λαφόν έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά κι απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 16’ το απευθείας φάουλ του Κοϊτά έφυγε άουτ, ενώ δευτερόλεπτα μετά στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Τεττέη πλάσαρε, αλλά ο Στρακόσια μπλόκαρε σταθερά.

Στο 17’ σε κάθετη πάσα προς τον Ζίνι, ο Ερνάντεθ στην προσπάθειά του να τον κόψει τον ανέτρεψε λίγο πριν απ’ την περιοχή κι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη απ’ τον Τούρκο ρέφερι, Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ. Στην εκτέλεση του φάουλ στο 20’ η μπάλα κόντραρε στο πρώτο σουτ του Μαρίν, ενώ η δεύτερη προσπάθεια του Κοϊτά, βρήκε σε παίκτες του Παναθηναϊκού, χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Λαφόν κι έφυγε κόρνερ.

Στο 30’ ο Λαφόν έκανε καταπληκτική επέμβαση στην καρφωτή και «σκαστή» κεφαλιά του Μουκουντί, ενώ στο 39’ ο Παναθηναϊκός είχε την πιο μεγάλη στιγμή του, όταν από τρομερή ενέργεια του Τεττέη και γύρισμα προς τα μέσα, ο Κυριακόπουλος έπιασε ένα δυνατό σουτ κι ο Στρακόσια απέκρουσε με το αριστερό πόδι μακριά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ με αριθμητικό πλεονέκτημα συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και στο 55’ ο Λαφόν έκανε άλλη μία πολύ καλή επέμβαση, όταν από ασίστ του Μαρίν, ο Βάργκα έκανε μία τρομερή περιστροφή και βρέθηκε σε τετ-α-τετ, όμως ο Ιβοριανός γκολκίπερ απέκρουσε το πλασέ του Ούγγρου φορ.

Ο Λαφόν έκανε ακόμη μία απίθανη επέμβαση στο «παραθυράκι» του στο 79’ σε «οβίδα» του Ζοάο Μάριο. Στο 84’ ο Στρακόσια έκανε με τη σειρά του μεγάλη απόκρουση σε εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν, με τον Καλάμπρια να μην μπορεί ακολούθως σκοράρει σε γύρισμα του Ζαρουρί, αν και φαινόταν να είναι οφσάιντ.

Ο Τάσος Μπακασέτας είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 90’ όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το σουτ του Ζαρουρί πήγε να αιφνιδιάσει τον Στρακόσια, ο οποίος έδιωξε ασταθώς αλλά είχε σε σωστή θέση τους αμυντικούς του που απομάκρυναν σε κόρνερ στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)
Κίτρινες: 39’ Ίνγκασον – 26’ Μουκουντί, 29’ Γκεοργκίεφ (παίκτης στον πάγκο), 42’ Πήλιος, 45’ Ρέλβας, 69’ Βίντρα (παίκτης στον πάγκο), 87’ Ζοάο Μάριο, 90’+2’ Μαρίν
Αποβολές: 17’ Χάβι Ερνάντεθ (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσέριν, Κοντούρης (69’ Μπακαέτας), Κυριακόπουλος, Αντίνο (76’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69’ Πελίστρι), Τεττέη (88’ Πάντοβιτς). 
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46’ Πεντράις), Ρότα, Πινέδα (73’ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Ζίνι (58’ Γιόβιτς).

