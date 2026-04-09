Άγιο Φως: Τι ώρα θα φτάσει στην Αθήνα – Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του στη χώρα – Τα δρομολόγια

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και εφέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο Πτήση Ώρα

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50

Άγιο Φως: Η ιστορία μεταφοράς στην Ελλάδα

Κανονικά, εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποια απροσδόκητη εμπλοκή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα έρθει και εφέτος το Αγιο Φως από την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων στη χώρα μας.

Η μεταφορά του θα γίνει με ειδική πτήση, κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει απο το 1988. Μέχρι τότε η ιερή φλόγα που συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού έφτανε σε ελληνικό έδαφος από τους προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα με το πλοίο της γραμμής Τελ Αβίβ-Πειραιάς και μάλιστα μία εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Η ιδέα για την έλευση του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα το Μ. Σάββατο με ειδική πτήση ανήκει στον ταξιδιωτικό πράκτορα με ειδικότητα στον θρησκευτικό τουρισμό, Ιάκωβο Οικονομίδη. Ο ίδιος το 1988, σε συνεργασία με τον τότε έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Ειρηναίο, ανέλαβε μια σειρά απο πρωτοβουλίες για τη μεταφορά του με αεροπλάνο της Ολυμπιακής, αμέσως μετά την Τελετή της Αφής στον Πανάγιο Τάφο, με τη συνοδεία ανδρών της προεδρικής φρουράς.

Τα χρόνια πέρασαν και η επιχείρηση «Αγιο Φως» έλαβε ακόμη πιο επίσημες διαστάσεις. Το 2002 επί κυβέρνηση Σημίτη η όλη διαδικασία «πέρασε» στο υπουργείο Εξωτερικών, με υπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Από τότε έως και σήμερα υποδεχόμαστε την ιερή φλόγα με τιμές αρχηγού κράτους. Στο αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» κάθε χρόνο γίνεται μια επίσημη τελετή με άγημα του στρατού και παρουσία πολιτικών και εκκλησιαστικών προσώπων. Λίγη ώρα μετά, το Αγιο Φως μεταφέρεται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και στη συνέχεια με αεροπλάνα, ελικόπτερα, λιμενικά σκάφη, ακόμη και περιπολικά διανέμεται σε κάθε πόλη, χωριό και νησί.

Στο παρόν τώρα και με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, στις ΗΠΑ και το Ιράν, το ταξίδι της ιερής φλόγας προς τη χώρα μας θεωρείται μέχρι την τελευταία στιγμή ένας «γρίφος για δυνατούς λύτες».

Η φετινή τελετή στον Ναό της Αναστάσεως δεν θα θυμίζει σε τίποτε τις προηγούμενες χρονιές. Με τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων, οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβάλει ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς, επικαλούμενες την έλλειψη καταφυγίων. Μάλιστα, από την έναρξη του πολέμου απαγορεύουν δημόσιες συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους για περισσότερα από 50 άτομα, έχοντας αποκλείσει από τους πιστούς την είσοδο στα Ιερά Προσκυνήματα όλων ανεξαιρέτως των θρησκειών που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα το Τείχος των Δακρύων, το Τέμενος Αλ-Ακσα και τον Ναό της Αναστάσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή των πιστών. Οπως έχει γίνει γνωστό, θα συμμετέχουν μόνον δεκαπέντε πατέρες του ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέκα Αρμένιοι και πέντε Κόπτες, καθώς και ο πρόξενος της Ελλάδας.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ

Στο υπουργείο Εξωτερικών εξετάζουν όλα τα σενάρια με στόχο όλα να γίνουν με ασφάλεια. Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες στη περιοχή των Ιεροσολύμων, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το κυβερνητικό αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ μια ολιγομελής αντιπροσωπεία θα κινηθεί οδικώς προς την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, στον Ναό της Αναστάσεως θα εισέλθουν αποκλειστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας για να παραλάβουν το Φως της Αναστάσεως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο.