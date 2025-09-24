Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
28 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών: «Πρεμιέρα» με τους ένστολους τον Οκτώβριο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με τους ένστολους ανοίγει τον Οκτώβριο ο κύκλος των μισθολογικών αυξήσεων και το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το όφελος θα υπερβεί τον έναν μισθό για τους απασχολούμενους στα σώματα ασφαλείας ενώ συνολικά οι απασχολούμενοι στο δημόσιο θα ωφεληθούν κατά 1 δις. ευρώ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας δρομολογεί αλλαγές στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, με τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, θα φανούν οι πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια για πάνω από 151.000 ένστολους. Στα 145 ευρώ θα κυμανθεί η μεσοσταθμική μηνιαία αύξηση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα 111 για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά με βάση τα έτη υπηρεσίας και το βαθμό.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – Ερντογάν στις ΗΠΑ: Το παρασκήνιο μιας προσχηματικής αναβολής και οι τουρκικές διαρροές

0
Νέα δεδομένα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που εδώ και...
LIFE & STYLE

Καινούργιου: Η κίνηση του Σιανίδη που μαρτύρησε την εγκυμοσύνη της (Βίντεο)

0
Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9)...
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο 32χρονος σέξι ιερέας που έκανε διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής

0
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η διαφήμιση που έκανε...
MEDIA

Τατιάνα Στεφανίδου: Παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΪ – Αποκλειστικό

0
Τατιάνα Στεφανίδου: Ένα έντονο παρασκήνιο συνέβη την περασμένη εβδομάδα...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Έφτασε τις 10.000 κατοικίες – Εξαντλείται μέσα στο 2025 ο προϋπολογισμός των 2 δισ. ευρώ

0
Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» τρέχει με… ταχύτητες ρεκόρ....

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group