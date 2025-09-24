Αυξήσεις μισθών: «Πρεμιέρα» με τους ένστολους τον Οκτώβριο

Με τους ένστολους ανοίγει τον Οκτώβριο ο κύκλος των μισθολογικών αυξήσεων και το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το όφελος θα υπερβεί τον έναν μισθό για τους απασχολούμενους στα σώματα ασφαλείας ενώ συνολικά οι απασχολούμενοι στο δημόσιο θα ωφεληθούν κατά 1 δις. ευρώ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας δρομολογεί αλλαγές στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, με τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, θα φανούν οι πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια για πάνω από 151.000 ένστολους. Στα 145 ευρώ θα κυμανθεί η μεσοσταθμική μηνιαία αύξηση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα 111 για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά με βάση τα έτη υπηρεσίας και το βαθμό.