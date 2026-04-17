Αυξάνονται οι «οχιές» στην Πολεμική Αεροπορία: Παραδόθηκε το 50ό εκσυγχρονισμένο F-16V – Τα χαρακτηριστικά που προκαλούν τρόμο στους γείτονες

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε την Τετάρτη (15/4) το 50ό μαχητικό αεροσκάφος F-16V, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού που υλοποιεί η Lockheed Martin σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη.

Η μετάβαση στην έκδοση Viper ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτρέποντας στους χειριστές να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιδρούν σε απειλές με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Οι δυνατότητες αυτές επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα υπό πραγματικές συνθήκες κατά τη διεξαγωγή της άσκησης ΗΝΙΟΧΟΣ 2026 – μιας επιχείρησης σε περιβάλλον υψηλής έντασης με συμμετοχή πολλαπλών αεροσκαφών, όπου οι προηγμένοι αισθητήρες και τα συστήματα αποστολής υποστήριξαν την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε πλήρη συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper επιβεβαιώνει ότι μια προσπάθεια με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Πέραν της ενίσχυσης, όμως, των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, το πρόγραμμα F-16V έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και στην εγχώρια τεχνική υποστήριξη του στόλου. Με την υποστήριξη των ομάδων της Lockheed Martin, το έργο που υλοποιείται στην ΕΑΒ ενισχύει την τεχνική επάρκεια των Ελλήνων μηχανικών και τεχνικών, διασφαλίζοντας ότι η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου πραγματοποιούνται εγχώρια, προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Καθώς το πρόγραμμα των F-16V προχωρά, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και η διαμόρφωση της αναγκαίας βάσης υποστήριξης για τη διατήρησή τους σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα έχει στόχο να ενισχύσει την εγχώρια δυνατότητα υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνογνωσία και στις υποδομές που θα τη στηρίζουν τα επόμενα χρόνια».

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΑΒ συνεχίζει να ενισχύει την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει τις δυνατότητες της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το έργο που εκτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εγχώρια, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ.

Τα χαρακτηριστικά που τα μετατρέπουν σε «πολλαπλασιαστές ισχύος» σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο

Ο παγκόσμιος στόλος των F-16 Fighting Falcon επιχειρεί σε όλο το φάσμα του ενοποιημένου πεδίου επιχειρήσεων, δρώντας από κοινού με μαχητικά πέμπτης γενιάς και συμμαχικές δυνάμεις σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται από ένα διεθνές σύστημα παραγωγής, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα αποστολών, το F-16 έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια εξόδους και έχει συμπληρώσει πάνω από 21 εκατομμύρια ώρες πτήσης, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή και ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή του αξιοποίηση από συμμαχικές και συνεργαζόμενες δυνάμεις παγκοσμίως.

Η εξελιγμένη έκδοση μαχητικών F16 έχει ως ατού το ραντάρ AN/APG-83 Active Electronically Scanned Array, το οποίο παρέχει ικανότητες ανίχνευσης και ιχνηλάτησης παρόμοιες με αυτές των F-35. Φέρει υπολογιστή αποστολή (MMC-7000AH), προηγμένο σύστημα ζεύξης δεδομένων (Link-16), και οθόνη Center Pedestal Display (CPD). Το F16 Viper έχει σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με το έδαφος (Auto GCAS).

Όπλα Viper

Το οπλοστάσιο του Viper περιλαμβάνει πυραύλους αέρος – αέρος AIM-120D AMRAAM: Πύραυλος με αυξημένη εμβέλεια και ακρίβεια, IRIS-T πύραυλος μικρής εμβέλειας για εμπλοκές εντός οπτικού ορίζοντα (WVR), AIM-9X Sidewinder: πύραυλος υπέρυθρων, πλήρως συμβατός με το νέο κράνος JHMCS II για σκόπευση «εκτός άξονα».

Επίσης η τελευταία έκδοση των F16 φέρει κατευθυνόμενα όπλα ολίσθησης για πλήγματα ακριβείας από μεγάλες αποστάσεις AGM-154C JSOW, κατευθυνόμενες βόμβες JDAM (Joint Direct Attack Munition): Βόμβες με καθοδήγηση GPS για πλήγματα υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, AGM-88E AARGM για την καταστροφή εχθρικών ραντάρ (SEAD/DEAD) καθώς και βόμβες καθοδήγησης Paveway II/III: Βόμβες καθοδήγησης λέιζερ για στόχους υψηλής αξίας.

