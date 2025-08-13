Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά στο Κορωπί – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά στο Κορωπί: Εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγειο κατάστημα στο Κορωπί Αττικής που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε στο κατάστημα με μεγάλη ταχύτητα.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά, με 11 πυροσβέστες και 4 οχήματα να φτάνουν στο σημείο για την κατάσβεση, εντοπίζοντας νεκρό το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

