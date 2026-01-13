Αυτή είναι η πραγματική πρόταση για τον Αντίνο

Στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και 4-5 μέρες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο και τα συνεχόμενα «ήξεις-αφίξεις» του ισχυρού άνδρα της ομάδας της πόλης Μεντόσα επί των αξιώσεών του, που αλλάζουν καθημερινά, έχουν γραφτεί κι αποτυπωθεί και πάρα πολλές ανακρίβειες, ως προς τα κανονικά ποσά που έχουν «πέσει» στο τραπέζι.

Προφανώς και για επικοινωνιακούς λόγους, μέσω διαφόρων Μέσων της Αργεντινής, στα οποία ο Μανσούρ, μπορεί να «περνάει» ότι πληροφόρηση θέλει. Το απόγευμα της Δευτέρας (12/1), ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα έγραψε σε ανάρτησή του στο «X» πως ο Παναθηναϊκός «…έκανε νέα πρόταση 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο» και πως «…εάν δεν υπάρξει μεταπώληση του Αργεντινού μέσα στην επόμενη διετία, ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει άλλα 3,4 εκατ. ευρώ για να πάρει το 100% του παίκτη». Ο ίδιος έκλεισε μάλιστα την ανάρτησή του με την επισήμανση πως «…η συμφωνία κοντεύει να οριστικοποιηθεί».

Αυτό που ισχύει πάνω σ’ όλα όσα αναφέρθηκαν κι αποτυπώθηκαν είναι το γεγονός πως όντως, κατόπιν των τεράστιων πιέσεων της πλευράς του παίκτη, της οικογένειάς του και των εκπροσώπων του, η όλη υπόθεση έχει αρχίσει να μπαίνει σε μία άλλη «βάση» το τελευταίο 24ωρο.

Ο Παναθηναϊκός είχε προσφέρει αρχικά 5,5 εκατ. ευρώ, όταν η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ (με τα μπόνους) ήταν μόλις 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ τις τελευταίες ώρες το «τριφύλλι» ανέβηκε σε ένα ποσό λίγο πάνω απ’ τα 6 εκατ. ευρώ. Με «ανοικτό» το όλο ζήτημα για το αν θα διατηρήσει ο σύλλογος της Αργεντινής ποσοστό μεταπώλησης 20% με 30%, ή αν όλο αυτό θα μπει ως ποσοστό διατήρησης δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή συνολικά.

Τούτη είναι η πραγματική πρόταση του Παναθηναϊκού προς τη Γοδόι Κρουζ, με τους «πράσινους» να στέκονται στην ουσία της υπόθεσης και μόνο και στο πως θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ, κι όχι -όπως τονίζουν και άνθρωποι της ομάδας- στο τι θέλει να «περάσει» επικοινωνιακά ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ.

