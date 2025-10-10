Αν και οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε πλέον αναψυκτικά χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, με την πεποίθηση ότι είναι πιο υγιεινά, μια νεότερη μελέτη προειδοποιεί για έναν σημαντικό κίνδυνο που δεν είχαμε υπολογίσει.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, μόλις ένα κουτάκι αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου κατά 60%, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση ποτών με πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατά 50%.

«Τα σακχαρούχα ποτά βρίσκονται εδώ και καιρό υπό εξέταση, ενώ τα “διατροφικά” τους εναλλακτικά συχνά θεωρούνται ως η πιο υγιεινή επιλογή», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Lihe Liu, μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα γαστρεντερολογίας του Πρώτου Συνδεδεμένου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Soochow στην Κίνα. «Η μελέτη μας δείχνει ότι τα ποτά με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε σάκχαρα συνδέονταν στην πραγματικότητα με υψηλότερο κίνδυνο μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου, ακόμη και σε μέτρια επίπεδα κατανάλωσης, όπως ένα κουτάκι την ημέρα», συμπλήρωσε.

Η κατανάλωση ποτών διαίτης συνδέθηκε επίσης με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο, σύμφωνα με μια συνοπτική παρουσίαση μιας σελίδας της μελέτης πριν από την αξιολόγηση από ομότιμους και τη δημοσίευσή της σε επιστημονικό περιοδικό. Η έρευνα παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενωμένης Ευρωπαϊκής Γαστρεντερολογίας, μιας ετήσιας διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γαστρεντερικής Ενδοσκόπησης και τα αποτελέσματά της δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

«Τα συγκεκριμένα ευρήματα αμφισβητούν την κοινή αντίληψη ότι αυτά τα ποτά είναι ακίνδυνα και υπογραμμίζουν την ανάγκη να επανεξεταστεί ο ρόλος τους στη διατροφή και την υγεία του ήπατος, ειδικά καθώς η μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος αναδύεται ως παγκόσμιο πρόβλημα υγείας», σημείωσε ο Δρ. Liu.

Τι είναι η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία συσσωρεύεται λίπος στο ήπαρ σε άτομα που πίνουν λίγο ή καθόλου αλκοόλ. Η βλάβη μπορεί να είναι παρόμοια με αυτή που προκαλεί το υπερβολικό αλκοόλ και να οδηγήσει σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Η νόσος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες καρκίνου του ήπατος. Εκτιμάται ότι τα τελευταία 30 χρόνια η νόσος έχει αυξηθεί κατά 50% στις ΗΠΑ.

Η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περίπου 124.000 άτομα χωρίς ηπατική νόσο που συμμετείχαν στη UK Biobank, μια μεγάλη βιοϊατρική ερευνητική μελέτη που παρακολουθεί άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τύπος και η συχνότητα της κατανάλωσης ποτών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας διατροφικά ερωτηματολόγια 24 ωρών σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια της 10ετούς μελέτης.

Εκτός από τη σχέση μεταξύ της διατροφής, των σακχαρούχων αναψυκτικών και της μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου, η μελέτη διαπίστωσε ότι:

Οι συμμετέχοντες που αντικατέστησαν τα σακχαρούχα ποτά με νερό μείωσαν τον κίνδυνο κατά σχεδόν 13%.

Η κατανάλωση νερού αντί για αναψυκτικό με τεχνητά γλυκαντικά μείωνε τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 15%.

Η αλλαγή από σακχαρούχα ποτά σε αναψυκτικά χωρίς σάκχαρα ή και το αντίθετο δεν μείωσε τον κίνδυνο.

Γιατί και τα δύο είδη ποτών βλάπτουν το ήπαρ;

Τα ποτά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα προκαλούν απότομες αυξήσεις του σακχάρου και της ινσουλίνης στο αίμα, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν την αύξηση βάρους, ανέφερε ο Δρ. Liu. Η υπερβολική κατανάλωση σακχάρων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Από την άλλη, τα ποτά χωρίς σάκχαρα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του ήπατος με διάφορους τρόπους: «Μπορούν να αλλάξουν το μικροβίωμα του εντέρου, να επηρεάσουν το αίσθημα κορεσμού, να αυξήσουν την προτίμηση για γλυκά τρόφιμα και ακόμη και να διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης» εξήγησε. «Το νερό, ωστόσο, ενυδατώνει το σώμα χωρίς να επηρεάζει το μεταβολισμό, βοηθά στον κορεσμό και υποστηρίζει τη συνολική μεταβολική λειτουργία. Γι’ αυτό η μείωση του κινδύνου είναι παρόμοια, ανεξάρτητα από το ποιο γλυκό ποτό αντικαθίσταται. Τελικά, το νερό είναι το πιο υγιεινό ποτό» καταλήγει.

H μελέτη με μια ματιά

Παρακολούθησε περίπου 124.000 άτομα χωρίς ηπατική νόσο από τη UK Biobank, για διάστημα 10 ετών.

Αξιολογήθηκε η συχνότητα και ο τύπος κατανάλωσης αναψυκτικών μέσω διατροφικών ερωτηματολογίων 24 ωρών.

Τα σακχαρούχα ποτά αύξησαν έως και 50% τον κίνδυνο με 1 κουτάκι την ημέρα.

Τα αναψυκτικά με λιγότερα ή καθόλου σάκχαρα αύξησαν έως και 60% τον κίνδυνο με 1 κουτάκι την ημέρα.

Η αλλαγή από σακχαρούχα σε light ποτά ή το αντίστροφο δεν μείωσε τον κίνδυνο.