ΑΕΚ: Το παλεύει ο Μουκουντί – Αναμονή για Γιόβιτς και Ρότα

Η ΑΕΚ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστική στη Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί ένα σωρό προβλήματα. Η αγωνία είναι μεγάλη στην Ένωση για τους τραυματίες από τα ματς των εθνικών ομάδων, καθώς υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι.

Ο Αρόλντ Μουκουντί δίνει μάχη με το χρόνο για να ξεπεράσει το τράβηγμα που είχε υποστεί απέναντι στην Κηφισιά πριν τη διακοπή. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του και υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής, ωστόσο ο Καμερουνέζος στόπερ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Το πρόβλημα στην επίθεση της ΑΕΚ και ο Ρότα
Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Γιόβιτς έχει επιστρέψει στην Αθήνα με μυϊκό πρόβλημα από τη συμμετοχή του στο Σερβία-Αλβανία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πως δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, ωστόσο ο κίνδυνος να χάσει τουλάχιστον το ντέρμπι της Κυριακής είναι ορατός.

Την ίδια στιγμή, ο Ζίνι είναι εκτός μάχης ως το Νοέμβριο, ενώ ο Φραντζί Πιερό ολοκλήρωσε μόλις τα ξημερώματα στην Ονδούρα τις υποχρεώσεις του με την Αϊτή και θα επιστρέψει στις προπονήσεις λογικά την Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί πως νέο πρόβλημα προέκυψε και με τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος γύρισε το πόδι του στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Δανία στην Κοπεγχάγη και μάλιστα κατά την επιστροφή της αποστολής, τα ξημερώματα της Δευτέρας, εμφανίστηκε χωρίς παπούτσι και κουτσαίνοντας. Η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κρίνεται επίσης αμφίβολη και η μοναδική εναλλακτική είναι ο Μόουζες Οντουμπάτζο που δεν εμπιστεύεται ο Νίκολιτς.

