Άδωνις Γεωργιάδης: Κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του μέσω Facebook

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατήγγειλε μέσα από ανάρτησή του ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του μέσω του Facebook. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που τον στοχοποιούσαν, υποβάλλοντας μάλιστα μήνυση για κάποιες από αυτές.

Ο υπουργός κάνει λόγο για διάφορους λογαριασμούς «της Άκρας Αριστεράς και της Άκρας Δεξιάς» που όπως επισημαίνει «ξεσάλωσαν».

Επιπλέον, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραθέτει screenshots από κάποιες από τις αναρτήσεις φτάνοντας να ζητήσει την «παραδειγματική τιμωρία» του «όχι λόγω εκδίκησης, αλλά αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα».

Όπως επισημαίνει ο χρήστης αυτός συνελήφθη μετά την μήνυση και πρόκειται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη
Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος. Ενημερώνω».

