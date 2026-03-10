Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
ABC News: Φόβοι για ενεργοποίηση «πυρήνων εν υπνώσει» του Ιράν στη Δύση μετά την εξόντωση Χαμενεΐ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν σημάνει συναγερμό για το ενδεχόμενο το Ιράν να έχει ενεργοποιήσει «εν υπνώσει πυρήνες» σε διάφορες χώρες.

Κρυπτογραφημένες συνομιλίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακός καταλύτης» για να ενεργοποιηθούν «κρυφές κυψέλες» μυστικών πρακτόρων ή τρομοκρατικών πυρήνων εκτός της χώρας, εντόπισαν οι αμερικανικές Αρχές.

Σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται ομοσπονδιακή ειδοποίηση που εστάλη σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ,πρόκειται για ένα «σήμα», «πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο αφότου έγινε γνωστό πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Το συγκεκριμένο μήνυμα ήταν κωδικοποιημένο και έμοιαζε να προορίζεται για «μυστικούς παραλήπτες» που διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για ένα είδος μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς πράκτορες ή εν υπνώσει πυρήνες» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονται για την ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε μυστικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας προέλευσης», σύμφωνα με την ειδοποίηση.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των σημάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση», ανέφερε η προειδοποίηση.

Αν και η προειδοποίηση είναι προσεκτική στο να αναφέρει ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», δίνει οδηγίες στις αρχές επιβολής του νόμου να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ότι οι κρυφές κυψέλες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.

