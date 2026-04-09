Τελευταία εκτός έδρας «εμπόδια» για τους «αιώνιους» στο… δρόμο για τα πλέι οφ

Τους τελευταίους εκτός έδρας αγώνες τους στην κανονική περίοδο της Euroleague δίνουν (9/4) οι «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη Σόφια (19:30) και, με ηθικό… ακμαιότατο, μετά την επικράτηση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και την εξασφάλιση του «εισιτηρίου» για τα πλέι οφ, θα παλέψει για τη νίκη, προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία. Όμως, και η ομάδα από το Ισραήλ… καίγεται για το θετικό αποτέλεσμα, καθώς η Χάποελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ο κάτοχος της οποίας στο τέλος της κανονικής περιόδου θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των πλέι οφ για την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι η Χάποελ έχει έναν αγώνα λιγότερο, το εξ αναβολής ντέρμπι του Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 22:15) στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει εντός έδρας τις υποχρεώσεις του στο… μαραθώνιο της κανονικής περιόδου της Euroleague, φιλοξενώντας την Πέμπτη 16 Απριλίου (21:15) την Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός παραμένει επί ισπανικού εδάφους και, μετά το «διπλό» επί της Μπαρτσελόνα, με το οποίο «αναρριχήθηκε» στην έκτη θέση της κατάταξης, θα αντιμετωπίσει στη Βαλένθια την τοπική ομάδα (21:45). Με την ψυχολογία στα… ύψη μετά την επικράτηση επί των Καταλανών, με την οποία το «τριφύλλι» έσπασε την… «κατάρα» (σχεδόν) 13 ετών και 14 διαδοχικών ηττών στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (σ.σ. ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την τελευταία νίκη του στη Βαρκελώνη στις 11 Απριλίου 2013), οι «πράσινοι» θα παλέψουν γι’ ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να πλασαριστούν στην πρώτη τετράδα και να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τον Ολυμπιακό, και η Βαλένθια «έκλεισε»… θέση στα πλέι οφ της Euroleague, μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Αρμάνι Μιλάνο με 102-96. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα κίνητρο… παραπάνω για να βρεθεί στο φάιναλ φορ, το οποίο θα διεξαχθεί στο «σπίτι» του, το “Telekom Center Athens” το διάστημα 22-24 Μαΐου, φιλοξενεί στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου την Αναντολού Εφές.

To πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE 37η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10/4/2026)

Πέμπτη, 9 Απριλίου

Χαποέλ τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ολυμπιακός 19:30

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 10 Απριλίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 24-12 *

Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 21-15

————————————-

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15

Μονακό (Μονακό) 20-16

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20

Παρτιζάν (Σερβία) 15-21

Παρί (Γαλλία) 14-22

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28



* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ