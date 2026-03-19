Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με ψυχή και πίστη ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρόκριση της… 23ετίας στη Σεβίλλη

Με «προίκα» τη νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, αλλά και την αυτοπεποίθηση που έβγαλε όλη η ομάδα απέναντι στην «λαμπερή» Μπέτις, ο Παναθηναϊκός ψάχνει το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 22:00, CosmoteSports 4HD, ANT1) άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι στους Ανδαλουσιάνους, για να πανηγυρίσει την πρόκριση της… 23ετίας, καθότι η τελευταία φορά που προκρίθηκε στους «8» του Europa League ήταν την περίοδο 2002/03.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πλέον ένα πολύ πιο «γεμάτο» δυναμικό για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση, καθώς σε σχέση με τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Ισπανούς, επιστρέφουν οι Μπακασέτας, Τουμπά, Ερνάντεθ που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ είναι πλέον 100% ετοιμοπόλεμοι και σε θέση να βοηθήσουν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας. 

Στον αντίποδα, θα λείψει μόνο ο Ανάς Ζαρουρί που αποβλήθηκε στον πρώτο αγώνα με τους Ανδαλουσιανούς. 

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-2-1 που έχει εμπιστευτεί τον τελευταίο ενάμιση μήνα σε 13 σερί παιχνίδια, επαναφέροντας τον Αχμέντ Τουμπά στα μετόπισθεν, μαζί με τους Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κάτρη, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια (που πήρε «ανάσες» στο ματς με τον Παναιτωλικό) θα επιστρέψει σε ρόλο δεξιού φουλ-μπακ, έχοντας απ’ την άλλη πλευρά τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο Ρενάτο Σάντσες με τον Τάσο Μπακασέτα έχουν τον πρώτο λόγο για το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ φαβορί για τη θέση δίπλα στον Βισέντε Ταμπόρδα και πίσω απ’ τον φορ περιοχής Ανδρέα Τεττέη, είναι ο Φακούντο Πελίστρι.

Την 22μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπέτις συνθέτουν οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Διαιτητής του αγώνα, ορίστηκε απ’ την UEFA ο Γερμανός Elite Τομπίας Στίλερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς. Τέταρτος θα είναι ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ (επίσης Γερμανίας).

Παντρεύεται τραγουδίστρια το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη

Η Evangelia αποκάλυψε τα σχέδια για τον γάμο της με τον...
Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Επιβεβαίωση Δένδια

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας...
Συναγερμός στη Βρετανία: Σαρώνει η μηνιγγίτιδα Β – Ανεβαίνουν ξανά τα κρούσματα – Ξεκινά μαζική εμβολιαστική εκστρατεία

Ο αριθμός των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας Β στην Κεντ έχει αυξηθεί ξανά,...
Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι ευρωπαϊκή

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις...
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 15 Μαΐου για τις δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%

Οι φορολογούμενοι κερδίζουν δύο επιπλέον εβδομάδες για να εξασφαλίσουν...

