Σοκ στη Ρουμανία: Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία – 7 νεκροί και 3 τραυματίες

Ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Πρόκειται για μία ασύλληπτη τραγωδία στη Ρουμανία, με το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα να κοστίζει τη ζωή σε 7 ανθρώπουςΌλοι είναι Έλληνες, νεαροί σε ηλικία, που ταξίδευαν από την Κατερίνη στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026).

Οι έξι από τους επτά νεκρούς έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο έβδομος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις κατάγονταν από την Κατερίνη και οι άλλοι τρεις από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Και οι δέκα που επέβαιναν στο βαν ήταν Έλληνες.

Παράλληλα, ακόμα τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση των δύο ως κρίσιμη, ενώ ο ένας εξ αυτών έχει ελαφρά τραύματα. Αυτό ήταν και το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές για το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα Έλληνες επιβάτες επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Στη προσπάθεια του να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο και εκφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Παρότι είχε αρκετό περιθώριο να επιστρέψει στη λωρίδα του, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, το βαν έφυγε αριστερά, χωρίς να γνωρίζει κανείς τον λόγο που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης – ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μετέβη αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Να σημειωθεί ότι το μίνι λεωφορείο ήταν χωρητικότητας 8+1 ατόμων και μέσα ήταν 10 οπαδοί.

Τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να επέμβουν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι τραυματίες που είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο του Λουγκόι.

romania lyon map

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν στη Γαλλία το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

