Μετά τα 40, γίνεται πιο δύσκολο να χάσουμε το λίπος από την κοιλιά. Οι ορμονικές αλλαγές, η μείωση του μεταβολισμού και η ανακατανομή του σωματικού λίπους οδηγούν στο γνωστό «σωσίβιο» γύρω από τη μέση.

Οι βασικές ορμόνες όπως η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα και η αυξητική ορμόνη πέφτουν, κάνοντας το σώμα να αποθηκεύει λίπος κυρίως στην κοιλιακή περιοχή αντί για τα άκρα ή τους γοφούς.

Το καλό νέο; Μπορείς να ξεκινήσεις να καις αυτό το λίπος χωρίς καν να κάνεις γυμναστική, αρκεί να υιοθετήσεις τέσσερις απλές καθημερινές συνήθειες. Όπως επισημαίνουν διατροφολόγοι στο Eat This, αρκούν μικρές, αλλά στρατηγικές αλλαγές…

Πρόσθεσε πρωτεΐνη στα γεύματά σου

Η πρώτη αλλαγή ξεκινά από το πιάτο σου. Η κατανάλωση ποιοτικής πρωτεΐνης, όπως αυγά, γιαούρτι, ψάρι και φακές, βοηθάει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας καθώς μεγαλώνεις, ενώ παράλληλα αυξάνει την καύση θερμίδων κατά την πέψη.

Η πρωτεΐνη ρυθμίζει την όρεξη, σταθεροποιεί το σάκχαρο και υποστηρίζει τη μυϊκή μάζα – όλα βασικά στοιχεία για να λειτουργήσει σωστά ο μεταβολισμός. Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη για να μειώσεις τις λιγούρες και να ενεργοποιήσεις τη φυσική θερμογένεση του σώματος. Στόχευσε σε 20-30 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά γεύμα.