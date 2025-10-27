28η Οκτωβρίου: Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο ένα 24ωρο πριν από τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Κι αυτό γιατί από τη μία είναι τι θα γίνει στη μαθητική παρέλαση με αφορμή και τη διαμάχη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της Κυριακής τα κίτρινα γιλέκα εμφανίστηκαν στο μνημείο αλλά και ορισμένοι γονείς θυμάτων στα Τέμπη, αλληλέγγυοι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με μία σκούπα στο χέρι έδειξαν πως η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, των όσων προβλέπονται στην τροπολογία, δεν θα είναι μία απλή διαδικασία.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι σε εγρήγορση προκειμένου να αποφευχθούν εκείνη την ημέρα προβοκάτσιες που θα παραπέμπουν «σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της», όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

Η αστυνομία δηλαδή προετοιμάζεται για το τι θα αντιμετωπίσει ανήμερα της εθνικής επετείου μετά και τις ανησυχητικές ειδήσεις όπως αυτή της επίθεσης των 50 κουκουλοφόρων κατά του Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του στο Ηράκλειο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει «παρέλαση ανυπακοής» στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως λέει για την τροπολογία που αφορά την προστασία του μνημείου. Υποστήριξε πως στο πλευρό της θα είναι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας και αλληλέγγυοι. Προκάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση λέγοντας «αν θέλει να μας συλλάβει, ας το κάνει».

«Θα βρίσκομαι στον Άγνωστο Στρατιώτη από σήμερα και από εδώ και πέρα. Ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι.

Πάντως, οι αστυνομικοί εφαρμόζουν ήδη τον νόμο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ της Κυριακής απομάκρυναν γυναίκα που καθόταν μπροστά από το Μνημείο ως ένδειξη καθιστικής διαμαρτυρίας με μουσικό όργανο.

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για 24 ώρες ώστε να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση.

Θα είναι η πρώτη φορά, από το 2019 έως σήμερα, που ο πρωθυπουργός θα ανέβει στην εξέδρα των επισήμων που έχει στηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί όπου, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αναμένεται να δώσουν το «παρών» σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη θα είναι ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τους δύο άνδρες να συναντώνται και την επόμενη μέρα στο Πεντάγωνο, στα αποκαλυπτήρια της μεγάλης ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Άμυνας δια χειρός του γνωστού γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κυβερνητικές πηγές, διαβεβαιώνουν πως ο νόμος θα εφαρμοστεί. Σε χρόνο και με τρόπο που διασφαλίζουν πως οι όποιες ενέργειες δεν θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από «ακτιβιστές της επαναστατικής αριστεράς». Και όσους «επιδιώκουν να αποκομίσουν πολιτικό όφελος από την τραγωδία των Τεμπών», όπως συμπληρώνουν. Η αστυνομία μπορεί και θα τηρήσει την τάξη, ενώ σύντομα θα υπάρξει λύση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του μνημείου, μετά την άρνηση του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με συνεργάτες του Πρωθυπουργού.