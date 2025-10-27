28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μεταβολές δρομολογίων Λεωφορείων, Τρολεϊ και Τραμ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το πρωί της 28ης Οκτωβρίου σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των μαθητικών παρελάσεων που θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.

Ειδικότερα, στην Αθήνα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής οδικούς άξονες:

Δήμος Αθηναίων: Από τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 06:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά: Από τις 09:00 μέχρι τις 14:00:



34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών. Ωστόσο, λόγω των μαθητικών παρελάσεων, αρκετές γραμμές θα τροποποιηθούν ή θα διακοπούν προσωρινά:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων