28η Οκτωβρίου: Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, κατά το διάστημα από Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ περιλαμβάνουν: