Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρήλασαν και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.

«Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που πέρασε, είναι και αυτό που θέλουμε να γίνουμε»

«Με συγκίνηση παρακολουθήσαμε μία μεγαλειώδη παρέλαση των παιδιών μας, Ελληνίδων και Ελλήνων, ήταν μια άψογη παρουσίαση και, νομίζω, μια από τις καλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών», δήλωσε, μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Με την ίδια συγκίνηση και με ευγνωμοσύνη σκεφτόμαστε τους ήρωες του 1821 που την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σήκωσαν τα μάτια στον ουρανό και άρχισαν μία τεράστια μάχη για την Ελευθερία και, εν τέλει, για την πατρίδα», επεσήμανε η υπουργός και στη συνέχεια τόνισε: «Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που πέρασε, είναι και αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Βλέπουμε τα παιδιά μας, που παρήλασαν μαζί με τους καθηγητές τους και δίνουν αυτή την ελπίδα για τη συνέχεια του Έθνους, με προοπτική, με σταθερότητα».

Από τη πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δηλωσε: «Σε μία περίοδο ακραίων διεθνών αναταράξεων, πολεμικών συγκρούσεων και αβεβαιοτήτων, το μήνυμα της σημερινής μαθητικής παρέλασης είναι καθαρό: η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη και όταν προασπίζεται με σθένος, με πάθος και χωρίς εκπτώσεις τις αξίες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Οι νέοι, σήμερα, μάς έδειξαν τον δρόμο. Αξίζουν κάθε στήριξη από όλους μας».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πως θα λειτουργήσουν Μετρό και Τραμ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αθήνα την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

– Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

– Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

– Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 12.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω Λεωφόρους, Πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Ομονοίας.

– Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

– Πλ. Καραϊσκάκη.

– Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

– Πλ. Συντάγματος.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, Λεωφόρους και Πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πώς θα λειτουργήσουν Μετρό και Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθεται σε ισχύ και σε Μετρό και Τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του Τραμ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.