20 Μαρτίου: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας

Σήμερα, 20 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας, μια αφορμή να θυμηθούμε ότι η ευτυχία δεν είναι απλώς προσωπικό συναίσθημα, αλλά θεμελιώδης ανθρώπινος στόχος που αναγνωρίζεται και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι μια ημέρα για να είμαστε χαρούμενοι, φυσικά! Η ευτυχία αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινο στόχο. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το αναγνωρίζει αυτό και ζητά «πιο περιεκτική, δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη που προάγει την ευτυχία και την ευημερία όλων των λαών».

Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν να επενδύσουν σε συνθήκες που υποστηρίζουν την ευτυχία, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενσωματώνοντας την ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στα πλαίσια πολιτικής, όπως οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων στη διατήρηση της ειρήνης και της κοινωνικής τάξης, καθώς και στους τομείς της φορολογίας, των νομικών θεσμών και των δημόσιων υπηρεσιών, συνδέεται στενά με τη μέση ικανοποίηση από τη ζωή.

Ο ΟΗΕ προσκαλεί κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και κάθε σχολική τάξη, επιχείρηση και κυβέρνηση να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ευτυχίας.

Ιστορικό

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το ψήφισμα 66/281 στις 12 Ιουλίου 2012, ανακήρυξε την 20ή Μαρτίου ως τη Διεθνή Ημέρα Ευτυχίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευτυχίας και της ευημερίας ως καθολικών στόχων και επιδιώξεων στη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών. Το ψήφισμα τόνισε, επίσης, την ανάγκη για πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, που θα προάγει τη βιώσιμη πρόοδο, την εξάλειψη της φτώχειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.

Η πρωτοβουλία για το ψήφισμα προήλθε από το Μπουτάν, μια χώρα που, ήδη από τη δεκαετία του 1970, έθεσε την εθνική ευτυχία πάνω από το οικονομικό εισόδημα, υιοθετώντας τον δείκτη Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας (Gross National Happiness) αντί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Gross National Product). Σε αυτό το πλαίσιο, το Μπουτάν φιλοξένησε την Υψηλού Επιπέδου Σύσκεψη «Ευτυχία και Ευημερία: Ορίζοντας ένα Νέο Οικονομικό Παράδειγμα» κατά τη διάρκεια της 66ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.

Το Πρόγραμμα Χαρούμενων Σχολείων της UNESCO

Το 2014, η UNESCO στην Μπανγκόκ εγκαινίασε το Πρόγραμμα Χαρούμενων Σχολείων, πρωτοβουλία που προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στη μαθησιακή εμπειρία, δίνοντας έμφαση στην ευτυχία των μαθητών. Με επίκεντρο την ευημερία, τη συμμετοχή και το αίσθημα του ανήκειν, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αγάπης για τη μάθηση και τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αποκτά παγκόσμια εμβέλεια, έχοντας στο επίκεντρο την προώθηση της ευημερίας και της ευτυχίας στην εκπαίδευση, με έμφαση στη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.